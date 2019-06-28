Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, toplam 475 bin başvurunun tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlandı. OHAL kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125 bin 678’i kamu görevinden çıkarma olmak üzere 131 bin 922 tedbir işlemi uygulandı.

Şimdiye kadar komisyona 126 bin 200 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 6 bini kabul 71 bin 900'ü ret olmak üzere 77 bin 900'ü karara bağlandı. 48 bin 300 başvurunun ise incelemesi devam ediyor.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan komisyon, bir buçuk yıllık süre içinde toplam başvuruların yüzde 61’ini karara bağladı. Komisyon ayrıca, görev kapsamına girmeyen 2 bin 520 başvuru hakkında ön inceleme kararı verdi.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılıyor.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabiliyor.

Kaynak: TRT Haber