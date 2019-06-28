Milli Savunma Bakanığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesine hava harekâtı düzenlendi.

Hava harekatında PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/C0JSuZrzBD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 28, 2019

Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı'nda, 2 terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 60’a ulaştı.

Aynı dönemde Pençe Harekâtı dahil Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 112 oldu.

Kaynak: TRT Haber