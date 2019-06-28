Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Japonya'nın Osaka kentinde G20 Liderler Zirvesinin gerçekleştiği INTEX Osaka Fuar Merkezi alanından fotoğraf paylaşımında bulundu.

G-20 Osaka Liderler Zirvesi’nden... pic.twitter.com/pybSTA0iNQ — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 28 Haziran 2019

"G-20 Osaka Liderler Zirvesi’nden" başlığıyla yaptığı paylaşımında Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayaküstü yaptığı sohbetlere ilişkin fotoğraf karelerine yer verdi.

Kaynak: AA