Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetlerimizin 2228’inci kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kutladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir video hazırladı. Sosyal medyadan paylaşılan videoda kahraman Türk askerinin mücadelesi yansıtılıyor.

"Şanlı tarihimizin şahidi, nice zaferlerimizin mimarı, her zaman asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2228'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." başlığıyla yayımlanan videoda, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin mücadelesi gözler önüne seriliyor.

Kaynak: TRT Haber