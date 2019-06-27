Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Başbakan Tatar, Vakıflar İdaresi'nin davetiyle Türkiye'den gelen Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol'un da yer aldığı heyeti kabul etti. Kabulde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Benter ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Menteş Gündüz de yer aldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Hekimoğlu, Türkiye'den selamlar getirdiğini belirterek, iki ülke arasındaki bağların daha da kuvvetlendirilmesi ve sürdürülmesi için kültürel ilişkileri önemsediklerini söyledi.

"Siyasetin ve ticaretin rüzgarı farklı eser ama kültürün rüzgarı bir kere eser, yerleştireceklerini yerleştirir." diyen Hekimoğlu, Vakıflar İdaresi ile bir dizi projede çalışma imkanı bulmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Hekimoğlu, şimdi ve gelecekte yer alacakları tüm programlarda iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

"Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalar yüreğimize su serpti"

Başbakan Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ile siyasi, kültürel her türlü bağı önemsediklerini ifade ederek, Kapalı Maraş'taki incelemeler ve envanter çalışması için iş birliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Siyasetin gereği Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının savunulmasında, 1571'de ve sonrasında 1974'de gelenlerin kaynaşmasıyla yola devam ettiklerini belirten Tatar, "Tabii ki Türkiye'nin hayati öneme sahip destekleriyle." dedi.

Türkiye’nin garantörlüğünün önemini yeniden dile getirmek istediğini söyleyen Tatar, Kıbrıs davasının hala devam ettiğini, her ne kadar kendileri için barışın 1974'te tescil edilmiş olsa da uluslararası camiadan, bir anlaşma olması ve Kıbrıs'ın AB'de yerini bulması şeklinde baskı gördüklerini söyledi.

Tatar, bu baskıların her zaman olacağını ancak kendilerinin direnmek durumunda olduklarını dile getirerek, "AB üyeliği olabilir ama günün sonunda Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü ve Kıbrıs Türk halkıyla bağlarının güçlenerek devam etmesi çok önemlidir. Bizi Türkiye'den kimse koparamaz." diye konuştu.

Tatar, mücadelelerini de hem uluslararası camiada hem de Kıbrıs'taki siyasette devam ettirdiklerini ifade ederek, her yerde muhalifler olduğunu ancak kendilerinin çıkış noktalarından sapmadan yollarına devam ettiğini, kendi yollarının, "Türkiye ile beraber ulusal dava için mücadele etmeye devam" olduğunu belirtti.

Kıbrıs konusunda yaşanan süreçle ilgili bilgi veren Tatar, bugün bile deniz dibindeki hakların tartışıldığını, egemenlik haklarının tartışıldığını, Türkiye'nin desteğiyle hakimiyet alanını ortaya koyduklarını ifade etti.

Fatih ve Yavuz gemilerinin, bölgedeki Kıbrıs Türkü'nün haklarını aradığını, yapılan çalışmaları ve Türkiye'nin de bu davadaki kararlılığını takdirle izlediklerini dile getiren Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaların da yüreklerine su serptiğini vurguladı.

TTK Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da KKTC'ye her geldiğinde müthiş bir heyecan hissettiğini belirterek, "Sizin gibi, Benter gibi değerli şahıslarla bir araya gelmek ve yaşanan tarihi, Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) ve kahramanları hatırlamak ayrı bir şans." dedi.

Turan, Kıbrıs için hiçbir endişe beslemediğini ifade ederek, bunun sebeplerini, "Birincisi; sizler, TMT ve kahramanlar, ikincisi; Mehmetçik, üçüncüsü; Kıbrıs Vakıfları, dördüncüsü; Kıbrıs bizim için yavru vatan değil, serhat vatan." şeklinde sıraladı.

Kaynak: AA