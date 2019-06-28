Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ operasyonu devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt sorumluları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 1 yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı ve 19 astsubay olmak üzere toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i muvazzaf.

Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber