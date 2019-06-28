Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, TSK'nın 10 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirildi.

Yapılan saldırıda bir şehit oldu, 3 asker yaralandı. Yaralanan askerlerin tahliye işlemi tamamlanarak tedavilerine başlandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir. Durum yakından takip edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Kaynak: TRT Haber