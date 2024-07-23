Etiyopya'nın güneyindeki heyelanda ölü sayısı 146'ya yükseldi

Yerel yetkililer, ülkenin güneyindeki Gofa'nın dağlık bölgesinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 146 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Gofa bölgesinin yetkililerinden Dagmawi Ayele, toprak kaymasında ölenler arasında küçük çocukların ve hamile kadınların da bulunduğunu söyledi.

En az 5 kişinin çamurdan canlı olarak çıkarıldığını aktaran Ayele, “Arama kurtarma çalışmaları sırasında annesi, babası, erkek ve kız kardeşleri dahil tüm ailesini kaybeden, cesetlere sarılan çocukları gördük” dedi.

Yetkililerden Misikir Mitiku ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ölenler arasında arama kurtarma ekibinden kişilerin de olabileceğini kaydetti.

Gofa Bölgesi İletişim Ofisi Başkanı Kassahun Abayneh de bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, çalışmalar sırasında çok sayıda kurtarma görevlisinin de çamura gömüldüğünü söyledi.

Güney Etiyopya'da toprak kaymaları daha çok yağmur mevsimi olan haziran-ağustos döneminde yaşanıyor.

Etiyopya'nın güneyinde dün meydana gelen heyelanda en az 55 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.