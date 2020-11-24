Mekelle halkına "kendilerini koruma" çağrısı yapan Addis Ababa hükümetinin TPLF'ye teslim olması için verdiği 72 saat yarın dolacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), hükümetin müzakereyi reddederek operasyona devam kararı alması üzerine mevcut durumu ele almak için bugün toplanacak.

Art arda açıklamalar

ABD Ulusal Güvenlik Konseyinin yaptığı açıklamada, "ABD, Etiyopya'da arabuluculuk yapılması için çağrıda bulunuyor ve bu trajik çatışmayı bitirmek için Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile Afrika Birliğinin çabalarını destekliyor." denildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, "Tigray liderlerinin sivillerin arasında saklanıyor olduğuna ilişkin suçlama Etiyopya devletine yoğun yerleşimin bulunduğu alanlarda ağır silahlar kullanması için açık bir yetki vermiyor." dedi.

Uluslararası Af Örgütü Doğu ve Güney Afrika Direktörü Deprose Muchena ise uluslararası yasalarda kasti olarak sivillere saldırmanın yasak olduğunu ve bunun savaş suçu sayılacağını söyledi.

Sudan'a kaçışlar sürüyor

Etiyopya sınırından Sudan'a geçenlerin sayısı da 40 bini aştı.

21'inci gününe girilen operasyonda şimdiye kadar binlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Etiyopya ordusu, çok sayıda TPLF gücünün teslim olduğunu açıklarken, TPLF ise ulusal ordunun bir mekanize tümenini yok ettiğini ileri sürdü.

Bölgedeki iletişim hatlarının kesik olmasından ötürü tarafların açıklamaları bağımsız kaynaklarca teyit edilemiyor.

Başbakan Ahmed operasyonda kararlı

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarını reddetmişti.