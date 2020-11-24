Türkiye, 28 Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. 18 Mart'ta, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Afrin ilçe merkezi kontrol altına alındı. Bütün halk terör örgütüne direndi. Onlardan biri de Şadi Hıdır'dı.

Terör örgütün bağlamasından, mesleğinden ettiği Hıdır, aradan geçen yılların ardından bağlamasını yeniden eline aldı.

Şadi Hıdır, hayatında nelerin değiştiğini TRT Haber'e anlattı.

Bağlamasını eline almadığı her günü yaşamadı sayıyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması sonrası Afrin'de hayatın devam ettiğine dair tüm sesler yeniden duyuluyor.

Şadi Hıdır’ın Zeytin Dalı Harekatı sonrası yeni hayatının 975'inci günü. Günleri sayıyor çünkü dükkanını açamadığı, bağlamasını eline alamadığı her günü yaşamadı sayıyor.

Raperin adındaki 40 kişilik müzik grubu, terör örgütü PKK/YPG'nin şehri işgaliyle dağıldı.

"Sizden izin talep etmiyoruz"

Teröristler bir Nevruz günü Şadi'nin sazını kırdı, direndikleri için arkadaşlarını öldürdü.

Nevruz'un 2011 yılında yasaklandığını anlatan Hıdır, şunları söyledi:

"Bırakmadılar Nevruz’u kutlayalım. Bize dediler 'Sizin gelip bizden izin belgesi almanız gerekiyor ancak öyle Nevruz’u kutlayabilirsiniz'. Biz de onlara dedik, 'Siz neye göre bize izin veriyorsunuz? Resmi bir kurum değilsiniz. Sizi kim görevlendirdi? Biz sizden izin almak zorunda değiliz' dedik. 'Siz halkın üzerine silahı kaldırıp geldiniz ve nevruzu yasaklıyorsunuz? Sizden izin talep etmiyoruz…"

Bir gün sınırların ötesinden belirdi ışık…

O günden beri gün saydı Şadi Hıdır. Yeniden huzurunu, müziğini bulacağı günü bekledi. Bir gün sınırların ötesinden belirdi ışık, Zeytin ağaçları uykusundan uyandı. Hıdır, yeniden bağlamasına sıkıca sarıldı.

Geriye dönüp baktığında grubunda kimse kalmasa da O geleneği kızlarıyla sürdürüyor. Aroj ve Alin ile Afrin'e türküler yazıyor. Müziğe hasret, evine gelen hiçbir genci geri çevirmiyor.

"Kiminin evladı döndü yuvasına, benim de müziğim döndü"

Afrin PKK/YPG'den kurtarıldıktan sonra, kimi çocuğuna kimi çocuğu gibi sevdiği sazına kavuştu.

Eskiden çocuklarını saklayan bölge halkı, şimdi saklamak zorunda kalmıyor. Hıdır, "Biz istiyoruz ki müzikten başka şeylerle uğraşmasınlar, hayatlarını yaşasınlar. O günden sonra kiminin evladı döndü yuvasına, benim de müziğim döndü." dedi.

Afrin’de gün batarken, Suriye’nin başka bir kenti yeni günü bekliyor.