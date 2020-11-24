Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 17:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Apple Küresel Güvenlik Sorumlusu Moyer'a rüşvet suçlaması
[Fotoğraf: Reuters]
Apple Küresel Güvenlik Sorumlusu Thomas Moyer'ın silah ruhsatı alabilme karşılığında polise 70 bin dolar tutarında 200 adet iPad tablet vermeyi teklif ettiği öne sürüldü.
14 yıldır Apple'da çalışan Moyer, suçlamaları reddetti.
Savcılığın 2 yıllık araştırması çerçevesinde hazırlanan iddianamede 2 polis memuru da rüşvet istemekle suçlanıyor.
Zanlıların 11 Ocak'ta mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
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