Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'da en yüksek günlük COVID-19 vaka sayısı kayıtlara geçti
Azerbaycan'da 3 bin 646 yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası ile bugüne kadarki en yüksek günlük rakam kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 99 bine yaklaştı.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı COVID-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 646 kişide COVID-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 98 bin 927'ye yükseldi.
Sağlığına kavuşanların sayısı 1259 artarak 65 bin 734'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 34 artarak 1194'e çıktı.
Bugüne kadar 1 milyon 631 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 31 bin 999 kişinin tedavisi sürüyor.
Azerbaycan'da, COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 28 Aralık'a kadar uzatılmış, virüse karşı alınan tedbirler sıkılaştırılmıştı.
Etiketler: Azerbaycan Koronavirüs
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