Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı COVID-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 646 kişide COVID-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 98 bin 927'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 1259 artarak 65 bin 734'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 34 artarak 1194'e çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 631 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 31 bin 999 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da, COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 28 Aralık'a kadar uzatılmış, virüse karşı alınan tedbirler sıkılaştırılmıştı.