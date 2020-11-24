Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan, Çin bağlantılı 43 mobil uygulamayı yasakladı
Hindistan Elektronik ve Enformasyon Bakanlığı ülkenin güvenliği ve egemenliğine sakıncalı olduğu gerekçesiyle 4'ü Çinli e-ticaret devi Alibaba Group'un olmak üzere 43 mobil uygulamayı yasakladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yasağın nedeni, "bu uygulamaların, Hindistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine, savunmasına, devletin güvenliğine ve kamu düzenine sakıncalı faaliyetlerle meşgul olmaları” olarak gösterildi.
Yeni Delhi hükümeti, haziran ve eylül aylarında da Hindistan'ın egemenliğini gerekçe göstererek birçok mobil uygulamayı yasaklamıştı.
Yasaklanan bu uygulamaların büyük bölümü de Çin bağlantılıydı.
Etiketler: Dijital Çağ
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