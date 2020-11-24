Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yasağın nedeni, "bu uygulamaların, Hindistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine, savunmasına, devletin güvenliğine ve kamu düzenine sakıncalı faaliyetlerle meşgul olmaları” olarak gösterildi.

Yeni Delhi hükümeti, haziran ve eylül aylarında da Hindistan'ın egemenliğini gerekçe göstererek birçok mobil uygulamayı yasaklamıştı.

Yasaklanan bu uygulamaların büyük bölümü de Çin bağlantılıydı.

