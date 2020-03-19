Malezya televizyonu TV3'ün yayınına katılan Eski Başbakan Mahathir, pazartesi günü Covid-19 teşhisi konan milletvekili Kelvin Yii Lee Wuen ile geçen ay görüşmesi nedeniyle evde kendini 14 gün karantinaya alacağını belirtti.

Mahathir, herhangi bir belirti hissetmediğini vurgulayarak, "Şimdilik evdeyim. Dışarı çıkıp insanlarla görüşmem yasak." dedi.

Eski başbakan, Malezya genelinde salgınla mücadele kapsamında dün başlayan günlük faaliyetlerin kısıtlanması uygulamasını da desteklediğini söyledi.

Malezya'da Covid-19 sebebiyle şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti; ülkedeki toplam vaka sayısı ise 900'ü buldu.