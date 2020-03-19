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AB Liderler Zirvesi'ne 'koronavirüs' engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini gelecek hafta Brüksel'de bir araya getirecek Liderler Zirvesi, Covid-19 salgını nedeniyle ertlendi.
AB Konseyinden yapılan açıklamada, 26-27 Mart'ta 27 ülkenin liderini bir araya getirecek olağan AB Liderler Zirvesi'nin ertelendiği duyuruldu.
Liderlerin gelecek hafta Covid-19'la mücadeleyi görüşmek için bir video-konferans düzenleyeceği aktarıldı.
AB liderleri, yılda 3 kez olağan zirvelerde bir araya gelerek, birliğe ilişkin konularda önemli kararlar alıyor.
Etiketler: ab liderler zirvesi Avrupa Birliği zirve kovid-19 covid-19Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 17:34
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