Haber Giriş: Kaynak: Daily Mail
Ekvador'da uçakları engellemek için polis arabaları piste park edildi
Ekvador'da koronavirüsle mücadele kapsamında uluslararası uçuşlar yasaklandı. Jose Joseaquin de Olmedo Uluslararası Havaalanı pistine uçakların inişini engellemek için polis arabaları park edildi.
Dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüsle mücadele eylemleri sürüyor.
Virüsle mücadele kapsamında uluslararası uçuşların yasaklandığı Ekvador'da, polis araçları, ülkenin en büyük ikinci havaalanı Jose Joseaquin de Olmedo pistine park edildi.
Kararın Madrid'den gelen Airbus A340 ve Amsterdam'dan gelen KLM Boeing 777 uçaklarını durdurmak için verildiği açıklandı.
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