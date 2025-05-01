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Dünya
AA 01.05.2025 15:03

Eski Güney Kore Devlet Başkanı, sıkıyönetim girişimi nedeniyle görevi kötüye kullanmakla suçlandı

Güney Kore'de savcılar, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'e sıkıyönetim girişimi nedeniyle görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açtı.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı, sıkıyönetim girişimi nedeniyle görevi kötüye kullanmakla suçlandı

Yonhap'ın haberine göre, Savcılığın davayı soruşturan özel ekibi, Yoon'un, 3 Aralık 2024'te ilan ettiği sıkıyönetim kararnamesi nedeniyle asker ve polise Ulusal Meclisi bloke etme emri vererek yetkisini kötüye kullandığı ve hakların kullanılmasını engellediği iddiasıyla tutuksuz olarak yargılandığını açıkladı.

Bir savcılık yetkilisi, savcıların, Yoon'u görevi kötüye kullanmakla suçlamak için yeterli delil elde ettiklerini söyledi.

Savcıların başlangıçta başkanlık dokunulmazlığı nedeniyle bu suçlamaya yer vermekten kaçındığı ancak Yoon'un nisan başlarında Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınmasının ardından görevi kötüye kullanmakla suçlanmasına karar verdikleri aktarıldı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un azledilmesinin ardından yeni devlet başkanını belirleyecek seçimlerin 3 Haziran'da yapılacağı bildirilmişti.

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