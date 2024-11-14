Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.11.2024 12:52

Eski BM Daimi Temsilcisi Haley'den Trump’a kabine tepkisi

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kabinede kendisine yer vermeyeceğini açıklamasına tepki gösterdi.

Eski BM Daimi Temsilcisi Haley'den Trump’a kabine tepkisi
[Fotograf: Reuters]

Washington Post Gazetesi'nin haberine göre, Haley, SiriusXM radyo kanalına verdiği demeçte, "Onun kabinesinde yer alma gibi bir niyetim yoktu. O da bunu biliyordu" dedi.

Trump'ın kendisini kamuoyu önünde küçük düşürmek için elinden geleni yaptığını dile getiren Haley, "Oynadığı oyunu biliyorum. Benim bu oyunu oynamama gerek yok" ifadesini kullandı.

Haley, Trump'ın zaman zaman "sığ" bir tutum sergileyebileceğini belirterek, bu davranışın bunu kanıtladığını öne sürdü.

ABD halkının seçimlerde sesini duyurduğuna işaret eden Haley, "Bu noktada Trump'ın ve atadığı herkesin başarılı olması için dua etmeliyiz" dedi.

Ne olmuştu ?

Trump, kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, eski BM Daimi Temsilcisi Haley ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu yeni yönetime davet etmeyeceğini duyurmuştu.

Haley ise, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendisine önümüzdeki dört yıl boyunca bizi daha güçlü ve daha güvenli bir Amerika'ya taşıma görevinde büyük başarılar diliyorum" ifadesini kullanmıştı.

Ön seçimlerde Trump'a karşı yarışan Haley, yarıştan çekildikten sonra kendisine desteğini açıklamıştı.

Haley, 2017-2018 yıllarında ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Güney Kore, Kuzey'in Rusya'ya asker göndermesine karşılık Ukrayna'ya daha fazla destek sağlayabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:15
Bakan Fidan: Ahıska Türklerine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz
13:09
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, yeni dönemdeki ekibini şekillendirmeyi sürdürüyor
12:59
Küresel gıda ithalat faturası bu yıl yüzde 2,2 artışla 2 trilyon doları aşacak
13:01
Doğu Karadeniz'in somon ihracatı arttı
13:14
Van-Hakkari güzergahında hizmet verecek Güzeldere Tüneli açılıyor
13:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi
Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Beton mikseri yola harç dökerek ilerledi
Beton mikseri yola harç dökerek ilerledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ