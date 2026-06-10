Eski Air Canada pilotu, 16 yıl boyunca uygun lisans olmadan uçtuğu gerekçesiyle suçlandı

Peel Bölge Polisi tarafından yapılan açıklamada, Ontario eyaletinin Barrie kentinde yaşayan Geoffrey Wall'un, 2009 ile 2025 yılları arasında büyük ticari yolcu uçaklarını uçurmak için gerekli lisansa sahip olmadan kaptan pilot olarak görev yaptığı belirtildi.

59 yaşındaki Wall'un, gerekli lisans olmadan yurt içi ve yurt dışında 900'den fazla uçuş gerçekleştirdiği ifade edildi. Air Canada, Wall'un geçerli bir ticari pilot lisansına sahip olduğunu ancak gerekli havayolu nakliye pilotu lisansı bulunmamasına rağmen kaptan pilotluğa terfi ettirildiğini açıkladı.

Havayolu şirketi, doğru lisansa sahip olmadığının tespit edilmesinin ardından pilotun aktif görevden alındığını ve durumun denetleyici kurum olan Transport Canada'ya gönüllü olarak bildirildiğini belirtti. Söz konusu pilotun artık havayolu şirketiyle ilişiğinin kalmadığı kaydedildi.

Güvenlik ihlali yaşanmadığı iddia edildi

Polis, belgelerin kontrolü sırasında usulsüzlükler tespit edildiğini ve Transport Canada'nın bu yılın başlarında emniyet güçleriyle temasa geçtiğini aktardı. Air Canada ise olay nedeniyle uçuş güvenliğinin tehlikeye atılmadığını ileri sürdü ve diğer pilotlar üzerinde yapılan denetimlerde başka bir uygunsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Air Canada'daki tüm pilotlar, uçuş yetkinliklerini doğrulamak için her altı ayda bir zorunlu periyodik eğitimden geçmektedir. Buna sertifikalı bir Transport Canada kontrol pilotu ile her 12 ayda bir yapılan uçuş kontrolü de dahildir.

Bu nedenle olay nedeniyle güvenlikten ödün verilmemiştir. Ancak uygun lisanslama, havacılık sektörünün çok katmanlı güvenlik yaklaşımının temel bir unsurudur, bu nedenle Air Canada konuyu en üst düzeyde ciddiyetle ele almaktadır" ifadelerine yer verildi.

Şirket, gizlilik yasası ve devam eden adli soruşturma nedeniyle daha fazla açıklama yapmaktan kaçındı. Pilotun adını paylaşmayan havayolu şirketi, bu kişinin kaptan pilot olmak için doğru lisansa sahip olmaması sebebiyle Transport Canada tarafından para cezasına çarptırıldığını belirtti.

Polis ayrıca, sanığın çalındığı iddia edilen pilot belgeleri hakkında emniyet birimlerine asılsız ihbarda bulunduğunu kaydetti.