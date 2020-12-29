Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 14:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eşi ölen kuğu tren seferlerini aksattı
[Fotoğraf: DHA]
Almanya'da hızlı tren hattındaki yüksek gerilim hattına takılan kuğu öldü. Raylardan ayrılmak istemeyen eşi ise tren seferlerinin aksamasına neden oldu.
Almanya’nın Kassel ilçesi yakınlarında bir kuğu yüksek gerilim hattı kablolarına takılıp öldü. Kazanın ardından, ölen kuğunun eşi raylara tüneyip kalkmak istemeyince tren seferleri aksadı.
Kassel-Göttingen seferini yapan 23 trenin 50 dakika kadar rötar yaptığı belirtildi. İtfaiye ekipleri elektrik kablolarına takılan ölü kuğuyu kaldırdı. Raylara tüneyip eşini bekleyen kuğu ise Fulda Nehri'ne bırakıldı.
Etiketler: Almanya
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