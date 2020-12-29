Almanya’nın Kassel ilçesi yakınlarında bir kuğu yüksek gerilim hattı kablolarına takılıp öldü. Kazanın ardından, ölen kuğunun eşi raylara tüneyip kalkmak istemeyince tren seferleri aksadı.



Kassel-Göttingen seferini yapan 23 trenin 50 dakika kadar rötar yaptığı belirtildi. İtfaiye ekipleri elektrik kablolarına takılan ölü kuğuyu kaldırdı. Raylara tüneyip eşini bekleyen kuğu ise Fulda Nehri'ne bırakıldı.