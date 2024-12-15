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Dünya
TRT Haber 15.12.2024 19:21

Esed'in uyuşturucu ağı deşifre oluyor

Esed rejiminin devrilmesiyle, ülkede kurdukları uyuşturucu ağı da deşifre olmaya başladı. TRT Haber, Beşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e ait olduğu belirtilen, villa görünümlü uyuşturucu üretim merkezine girdi.

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Esed rejiminin uyuşturucu skandalları bitmek bilmiyor. Şam yakınlarındaki Duma'nın ardından, Ad Dimas bölgesinde de bir uyuşturucu üretim noktası ortaya çıktı. O noktayı da TRT Haber görüntüledi.

Beşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e ait olduğu belirtilen, villa görünümlü atölyede tonlarca uyuşturucu ham maddesi bulunuyor.

Hollanda ve Hindistan'dan getirildiği belirtilen maddeler burada işleniyordu. Çok sayıda makinenin yer aldığı atölyede kimyasallar, hap haline getiriliyor daha sonra birçok ülkeye satılıyordu.

Rejimin 2021 yılında uyuşturucu satışından 5 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği açıklanmıştı.

İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği geçen yıl, uyuşturucu ticaretine karıştıkları gerekçesiyle Beşar Esed'in iki kuzeninin de aralarında bulunduğu bazı rejim mensuplarına yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Haber: Alaattin Geçer

Kamera: Sabri Karagöz
 

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