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Dünya
AA 15.12.2024 16:34

Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü

Rusya'ya ait 2 tanker gemisinin, Karadeniz'in Kerç Boğazı'ndaki fırtına nedeniyle ayrı ayrı kazalara karıştığı belirtildi.

Rusya Federal Deniz ve Nehir Ulaşım Ajansından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz sularında bulunan "Volgoneft-212" ve "Volgoneft-239" tanker gemileri fırtına nedeniyle kaza yaptı.

Kazalarda, gemilerden biri karaya otururken, diğeri de ikiye bölünerek sürüklendi. Kazalar sonucu bölge sularına çok miktarda petrol sızıntısı rapor edildi.

Gemilerden birinden 13 kişi tahliye edildi, 1 kişi hayatını kaybetti

İki gemide bulunan toplam 29 kişilik mürettebatı kurtarmak için olay yerine iki çekici gemi ile iki helikopter gönderilirdi.

Yetkililer, denize sızan petrolün temizlenmesi ve daha geniş bölgeye yayılmasını önlemek amacıyla gerekli önlemlerin alınması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, gemilerden birinden 13 kişinin tahliye edildiğini, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Kerç Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Rusya Soruşturma Komitesi de "trafik güvenliği ve deniz taşımacılığının işletilmesine ilişkin kurallarının ihlali" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ayrıca, Kerç Boğazı'nın gemilerin geçişi için saat 11.19'da kapatıldığı belirtildi.

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