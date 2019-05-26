Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beşşar Esed rejimi dün gece saatlerinde, İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun ilçesi ve Abidin köyüne beyaz fosfor bombasıyla saldırı düzenledi.

Bombardımanda, Han Şeyhun ilçesi ile Abidin köyünün çevresindeki tarım arazilerinde yangın çıktı.

Söz konusu yangınlar henüz kontrol altına alınamazken, onlarca hektar tarlanın mahsul alamadan yandığı belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, düşüşü net olarak görünen beyaz fosforun, silah olarak kullanımı uluslararası savaş hukukuna göre yasak.

Soluma yolu ile vücuda alındığında zehirleyen fosfor, daha çok yüksek yanma reaksiyonuyla nefes darlığına yol açarak beyin ile akciğerlerde ağır hasar ve ölüme sebep oluyor.

Han Şeyhun ilçesi ile Abidin köyü, rejim güçlerinin son 2 ayda yoğunlaştırdığı saldırılar nedeniyle büyük ölçüde boşalmıştı. Bu nedenle can kaybının yaşanmadığı tahmin ediliyor.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.

Halihazırda iç göç ile nüfusu yaklaşık 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti.

Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek mutabakata vardı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana yapılan saldırılarda en az 210 sivilin yaşamını yitirdiğini, 515'd en fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.

Esed rejimi ve destekçileri ateşkesi ihlal ediyor

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Esed rejimi, İran destekli gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne yaklaşık 1 ay önce başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise, söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

Kaynak: AA