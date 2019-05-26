İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya hakkında açılan yolsuzluk soruşturmalarında dokunulmazlık kazandırmayı amaç edinen ve Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlayabilecek yasama adımlarına karşı eylem yaptı.

Protestocular, Netanyahu'nun kurmak üzere olduğu koalisyonun, başbakanı cezai müeyyidelerden korumak için yasa değişikliği istediğini ve Yüksek Mahkemenin yetkilerini kısıtlamanın yollarını aradığını öne sürüyor.

İsrail'deki bütün muhalif partilerin destek verdiği gösterilere, organizatörlerin tahminlerine göre 80 bin kişi katıldı.

Ekim ayında dinlenilecek

Başsavcı Avichai Mendelblit mart ayı başında yaptığı açıklamada, yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamaların yöneltildiği 3 ayrı dosya nedeniyle Netanyahu'ya dava açılabileceğini söylemişti.

Ülkede 9 Nisan'da yapılan genel seçimleri "etkilememek" amacıyla Mendelblit, söz konusu dosyalarla ilgili kesin kararını seçimin ardından Netanyahu'yu dinledikten sonra vereceğini ifade etmişti.

Seçimlerin ardından ise Başsavcı Avichai Mendelblit, aralarında yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yer aldığı hakkındaki 3 ayrı dosya nedeniyle Başbakan Netanyahu'nun dinlenilmesinin ekim ayında yapılacağını belirtmişti.

Netanyahu hakkındaki dosyalar

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında 3 ayrı dosya var. Bunlardan "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında, Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

1000 numaralı dosyada ise, Netanyahu'nun 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.

Kaynak: Reuters