Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bağdat'a giden İranlı mevkidaşı Muhammed Cevat Zarif, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların başlıca gündem maddesi olduğu görüşmede, bölgede artan gerginlik ve Bağdat ile Tahran yönetimleri arasında daha önce imzalanan anlaşmaların uygulamaya konulması gibi konular ele alındı.

Washington'ın İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarının fayda sağlamayacağının altını çizen Hekim, "Irak, mevcut sorunun çözülmesi için ABD ve İran arasında ara bulucu rolü oynayacak" dedi.

Hekim, İran'a yönelik yaptırımlar konusunda ülkesinin tavrıyla ilgili ise, "Irak, ABD'nin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımlara karşıdır ve komşu ülke İran'ın yanında yer almaktadır" diye konuştu.

İran'dan Irak'a teşekkür

İran Dışişleri Bakanı Zarif de bu süreçte Tahran yönetimi ve halkına verilen destek dolayısıyla Irak'a teşekkür etti.

Ekonomik ya da askeri olsun ABD'den gelecek her türlü savaşı karşılıksız bırakmayacaklarını yineleyen Zarif, bu tür girişimlere direniş ve iradeyle karşı koyacaklarını söyledi.

Zarif ayrıca, "Avrupa ülkeleri ve nükleer anlaşmanın diğer muhataplarını, anlaşma çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz" dedi.

Konuşmasında ülkesinin Körfez ülkeleriyle ilişkisine dair değerlendirme yapan Zarif, İran'ın, Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin çok iyi olmasını istediğini, bu hususta tüm önerileri görüşmeye hazır ve diyaloğa açık olduğunu vurguladı.

Zarif dün sürpriz şekilde gittiği Bağdat'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile bir araya gelmişti.

ABD-İran gerilimi

Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, 2 hafta önce önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump pazar günü sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İran savaş isterse bu İran'ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD'yi tehdit etme" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA