Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 23:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esed ile Putin yarın Moskova’da görüşecek
[Fotograf: İHA]
Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Moskova'ya gitti.
Rejiminin haber ajansı SANA'ya göre, Esed'i taşıyan uçak Rusya'nın başkenti Moskova'daki Uluslararası Vnukovo Havalimanı'na ulaştı.
Esed'i burada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya'nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov ile rejimin Moskova Büyükelçisi Beşşar Caferi karşıladı.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada da Esed'in yarın Putin'le bir araya geleceği kaydedildi.
Açıklamada, tarafların siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlardaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik güncel konular ile Suriye ve çevresindeki meselelerin kapsamlı şekilde çözümüne yönelik perspektifleri tartışacağı ifade edildi.
Etiketler: Beşşar Esed Moskova Rusya Vladimir Putin
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