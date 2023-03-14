Aşağı Avusturya eyaletinde ocakta düzenlenen seçimler sonrasında Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kalan Mikl-Leitner, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile yapacağı müzakereler öncesinde açıklamada bulundu.

Mikl-Leitner, aşırı sağcı partinin COVID-19 önlemleri ve bu nedenle cezalandırılan kişilerin affedilmesine ilişkin taleplerine değinerek, bu süreçteki uygulamaları açık ve şeffaf bir şekilde ele almaya hazır olduğunu söyledi.

Ülkede 5 Şubat 2022'de yürürlüğe giren aşı zorunluluğuna ilişkin Mikl-Leitner, "Bugünkü bilgiler doğrultusunda aşı zorunluluğu kararı tabii ki yanlıştı. O dönemde sorumluluk taşıyanlar, yaşam ve ölümü ilgilendiren bir hususta, sağduyu içinde hareket ederek doktorların tavsiyelerine tabi oldu" ifadelerini kullandı.

Mikl-Leitner, bugünden dünü yargılamanın doğru olmadığını, sorumluluk taşımayanlar için eleştirme ya da yargılamanın çok kolay olduğunu dile getirdi.

Avusturya'da 18 yaş üstü yetişkinlere yönelik aşı zorunluluğu 5 Şubat 2022'de yürürlüğe girse de yaklaşık 1 ay sonra 9 Mart 2022'de 3 aylığına askıya alınmış ve 7 Temmuz'da tamamen kaldırılmıştı.