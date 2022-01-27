Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Savunma Bakanlığı'nın, Rum Milli Muhafız Ordusu füze savunma sistemini güçlendirmesiyle ilgili çıkan haberleri Türk Ajansı Kıbrıs'a değerlendirdi.

Rum tarafının bu adımlarını, KKTC olarak büyük bir rahatsızlık ve endişe ile izlediklerini belirten Tatar, "Biz bir kez daha Rum tarafını sağduyuya çağırıyoruz" dedi.

Tatar, Kıbrıs konusunda birtakım arayışların ve Birleşmiş Milletler'in (BM) iş birliğinin artarak devamı çağrısında bulunduğu bir dönemde, bu şekilde adımlar atılmasının yanlış olduğunu söyledi.

"Bu girişimler barışa hizmet etmez"

Geçen hafta terör örgütü PKK/PYD'ye Rum tarafında konuşlanması, faaliyetlerinin yasal hale getirilmesi için izin verilmesinin ardından, şimdi de füze sistemlerinin güçlendirileceği haberlerinin yoğunlaştığına işaret eden Tatar, bunların Doğu Akdeniz'deki gerginliğin daha da artmasına sebep olduğuna vurgu yaptı.

Tatar, "Biz, KKTC olarak bunu büyük bir rahatsızlık ve endişeyle izliyoruz. Bu girişimler barışa hizmet etmez" dedi.

"Karşılarında Türkiye Cumhuriyeti olduğunu unutuyorlar"

Türkiye'nin de bu gelişmelere tepkisini koyduğuna işaret eden Tatar, Doğu Akdeniz'deki dengelere dikkati çekti:

"Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs'ın garantör ülkesidir. Garantör bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin de söyleyecekleri, yapabilecekleri vardır, söz hakkı vardır. Türkiye Cumhuriyeti mutlaka bu konuda da her zaman olduğu gibi Doğu Akdeniz'deki hem Türkiye’nin hem de Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruma adına kararlılığını ortaya koyacaktır. Barışın sürmesi, gerginliğin azalması için yapılan çağrılara rağmen, füze sisteminin güçlendirilmesini, bir bakıma 'savunma ötesinde saldırgan tavır izlemelerinin hiçbir anlamı olmadığını, çünkü karşılarında Türkiye Cumhuriyeti olduğunu unutuyorlar' diye değerlendiriyorum.”