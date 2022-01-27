Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye'deki görevine resmen başladı.

Büyükelçi Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği web sitesinde "Parti siyaseti, suyun kıyısında biter" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yolculuğunun, ABD Büyükelçilerinin alışılagelmiş yolculuğundan daha farklı olduğunu aktaran Flake, Dışişleri Bakanlığı'nda bir kariyerden ziyade, ABD Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da 18 yıl geçirdiğini hatırlattı.

Büyükelçi, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki adaylığının onaylandığı oturumdaki ifadelerini anımsatarak, "Türkiye, NATO'ya sıkı sıkıya bağlı, vazgeçilmez bir müttefiktir ve sürekli değişimlerin yaşandığı bir bölgede önemli bir ortaktır. ABD ve Türkiye'nin, küresel barış ve güvenliğe yönelik çok ciddi tehditlere karşı koymak için birlikte çalışması, ulusal çıkarlarımıza hizmet etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"ABD, Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat pazarı konumuna gelmiştir"

Flake, ABD ve Türkiye'nin dengeli bir ticaret, yatırım, inovasyon ve iş birliği temelinde kurulmuş yakın bir ekonomik ortaklıktan fayda sağladığını söyledi:

"Türkiye bugün, bazı en büyük ve en bilinen markalarımız da dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin Amerikalı şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Türk şirketleri ABD'de başarılı çalışmalar yürütmektedir ve ABD, 2021 yılında Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat pazarı konumuna gelmiştir."

Dış politikadaki kalıcı başarıların, farklı grupların ortak bir yol haritası üzerinde uzlaştıklarında gerçekleştiğine dikkati çeken Flake, "Washington'da hep söylediğimiz gibi; 'Parti siyaseti, suyun kıyısında biter' Tam da bu nedenle, ABD Senatosu'ndaki eski çalışma arkadaşlarım, gerek Demokratlar gerekse Cumhuriyetçiler, böylesine önemli bir ülkeye Büyükelçi olarak atanmamı oy birliğiyle teyit ettiklerinde büyük memnuniyet duydum" dedi.

"Türkiye, muazzam potansiyeli olan bir ülke"

ABD Başkan Joe Biden'ın Ankara'daki Büyükelçisi olarak görev yapacak olmaktan büyük bir onur duyduğunu vurgulayan Flake, "Türkiye zengin kültürü, derin tarihi ve muazzam potansiyeli olan bir ülke. Ülkelerimiz birlikte ve yakın çalışmayı sürdürürse, ABD ve Türkiye'nin önünde daha güvenli, daha müreffeh ve daha mutlu bir gelecek olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Yakın dostların her zaman yaptığı gibi, ilişkimizdeki zorlukların üstesinden iyi niyetle gelinebilir" değerlendirmesini yaptı.

Flake, gelecek haftalarda da İstanbul Başkonsolosluğu ile Adana Konsolosluğu'nu ziyaret edeceğini bildirdi.