Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Büyükelçisi Flake, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Flake, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Flake'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye'deki görevine resmen başladı.
Büyükelçi Flake'in Türkiye-ABD ilişkilerine dinamizm katması bekleniyor
Büyükelçi Jeffry Flake, cumhuriyetçi olmasına rağmen demokrat bir yönetim tarafından atandı.
ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken'a doğrudan iletişimi olduğu bilinen bir isim. Aynı zamanda Washington'un Ankara'ya atadığı 2'inci siyasi büyükelçi olma özelliği taşıyor.
Büyükelçi Flake'in ilişkilere dinamizm katması bekleniyor.
Etiketler: ABD Recep Tayyip Erdoğan Türkiye- ABD İlişkileri
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