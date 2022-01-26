Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya Büyükelçisi Marrapodi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Marrapodi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Marrapodi'nin eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan İtalya
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