Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Marrapodi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Marrapodi'nin eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.