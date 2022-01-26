Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 14:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Orta Afrika Dışişleri Bakanı Temon, yarın Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA]
Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurt dışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret olacağı vurgulandı.
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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