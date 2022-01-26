Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret olacağı vurgulandı.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.