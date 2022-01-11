Azerbaycan Savuna Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sınırın Kelbecer bölgesinde Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerinin olduğu noktalara ateş açtı.

Öğle saatlerinde yapılan saldırıda Azerbaycan askeri Ayaz Nezevov şehit oldu.

"Sorumluluk Ermenistan'ın askeri ve siyasilerinde"

Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle Ermenistan saldırısı durduruldu.

Bakanlığın açıklamasında, gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasilerinde olduğunun altı çizildi.