Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermenistan'ın saldırısında bir Azerbaycan askeri şehit oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu.
Azerbaycan Savuna Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sınırın Kelbecer bölgesinde Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerinin olduğu noktalara ateş açtı.
Öğle saatlerinde yapılan saldırıda Azerbaycan askeri Ayaz Nezevov şehit oldu.
"Sorumluluk Ermenistan'ın askeri ve siyasilerinde"
Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle Ermenistan saldırısı durduruldu.
Bakanlığın açıklamasında, gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasilerinde olduğunun altı çizildi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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