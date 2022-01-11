Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 15:23Son Güncelleme: Kaynak: Independent
İngiltere COVID-19 testinde PCR doğrulamasına son veriyor
İngiltere'de bugünden itibaren, yanal akış cihazında testi pozitif çıkan asemptomatik kişiler, artık doğrulayıcı bir PCR testine ihtiyaç olmaksızın kendilerini izolasyona alacak.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan duyuruya göre, yanal akış cihazında (LFD) pozitif sonuç alan kişilerin PCR onayı gerektirmeden derhal kendilerini izole etmeleri gerekecek.
UKHSA Direktörü Dr. Jenny Harries, "Bu denenmiş ve test edilmiş bir yaklaşım. PCR onayına gerek kalmadan yanal akış testlerinin COVID-19'u belirlemek için kullanılabileceğini güvenle söyleyebiliriz." dedi.
Testi pozitif çıkan kişilerin hemen kendilerini izole ederek durumu yetkililere iletmesi gerekiyor.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs
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