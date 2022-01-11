İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan duyuruya göre, yanal akış cihazında (LFD) pozitif sonuç alan kişilerin PCR onayı gerektirmeden derhal kendilerini izole etmeleri gerekecek.

UKHSA Direktörü Dr. Jenny Harries, "Bu denenmiş ve test edilmiş bir yaklaşım. PCR onayına gerek kalmadan yanal akış testlerinin COVID-19'u belirlemek için kullanılabileceğini güvenle söyleyebiliriz." dedi.

Testi pozitif çıkan kişilerin hemen kendilerini izole ederek durumu yetkililere iletmesi gerekiyor.