Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, DSÖ Avrupa bölgesinde yılın ilk haftasında 7 milyondan fazla Omicron vakası tespit edildiğini, bir önceki haftaya göre iki kattan daha fazla artış görüldüğünü duyurdu.

Avrupa'da 26 ülkenin her hafta nüfusunun yüzde 1'inden fazlasına COVID-19 bulaştığını bildirdiğini aktaran Kluge, ülkelerin sağlık sistemlerinde büyük baskı oluşabileceğine dikkati çekti.

"Omicron Batı Avrupa'da baskın hale geldi, hızla Balkanlara yayıldı"

Kluge, kendisinin sorumlu olduğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki 53 ülkenin 50'sinde Omicron varyantının tespit edildiğinin, Omicron'ın hızlı şekilde Batı Avrupa ülkelerinde baskın hale geldiğini ve hızlı bir şekilde Balkanlara yayıldığının altını çizdi.

Omicron varyantının daha önceki varyantlara göre daha hızlı ve geniş çaplı yayıldığına vurgu yapan Kluge, ülkelere kapalı alanlarda yüksek kaliteli maske takılmasını zorunlu hale getirme çağrısı yaptı.

"Avrupa'nın yarısından fazlasına Omicron bulaşmış olacak"

Kluge, sağlık çalışanları ve yaşlılar da dahil risk altındaki gruplara güçlendirici aşı uygulamalarında öncelik verilmesini istedi.

"Sağlık Ölçüm ve Değerlendirmeleri Enstitüsünün (IHME) tahminlerine göre, önümüzdeki 6-8 hafta içerisinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Omicron varyantı bulaşmış olacak." diyen Kluge, Omicron varyantının aşılamanın daha az olduğu Avrupa'nın doğu ülkelerine sıçradıkça daha fazla can kaybı yaşanmasından derin endişe duyduğuna işaret etti.