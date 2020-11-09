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Ermenistan'ın saldırılarında şu ana kadar 93 sivil öldü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 93 sivil hayatını kaybetti, 407 sivil yaralandı.
Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül-9 Kasım tarihlerinde Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı.
Buna göre, söz konusu dönemde 93 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 407 kişi yaralandı.
Açıklamaya göre, Ermenistan'ın saldırılarında 3 bin 326 ev, 120 apartman ve 504 kamu binası kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Ermenistan Azerbaycan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 10:07
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