Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül-9 Kasım tarihlerinde Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 93 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 407 kişi yaralandı.



Açıklamaya göre, Ermenistan'ın saldırılarında 3 bin 326 ev, 120 apartman ve 504 kamu binası kullanılamaz hale geldi.