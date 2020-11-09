Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Uçan araba 'aircar' deneme uçuşunu başarıyla tamamladı
Uçan araba teknolojisinin son örneği Slovakya'dan geldi. Bir teknoloji firmasının ürettiği Aircar adlı uçan araba prototipinin deneme uçuşu yapıldı.
Piestany havaalanında şirketin teknoloji yöneticisi Stefan Klein tarafından yapılan deneme uçusunda iki başarılı kalkış ve iniş denemesi yapıldı.
Yaklaşık bin kilometrelik seyahat menziline sahip araç, uçuş başına 200 kilo yük taşıyabiliyor.
Şirket yaptığı açıklamada, Aircar'ın otonom yolculukların yanı sıra ticari taksi olarak da kullanılabileceğini söyledi.
Uçan arabalar yaygınlaşmadan önce, bir dizi uçuş güvenliği sorununun üstesinden gelmeleri gerekiyor.
Hükümetler halihazırda insansız hava araçlarının ve sürücüsüz arabaların nasıl düzenleneceğini araştırırken, otomobil ve havacılık endüstrileri, araçların güvenli koridorlarda seyahat etmelerini sağlamak için yazılım ve şehir planlamasındaki gelişmeler üzerinde çalışıyor.
Etiketler: Yüksek TeknolojiSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 10:58
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