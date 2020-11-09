Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 490 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 126 bin 611'e yükseldi.

En çok ölümün görüldüğü 3. ülke Hindistan

Nüfusu 1,3 milyarı aşan ülkede son 24 saatte 46 bin 110 yeni COVID-19 hastası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 553 bin 864'e çıktı, 7 milyon 917 bin 373 kişi ise iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 32'si yurt dışı kaynaklı 33 yeni COVID-19 vakası tespit edildi.

Vakalardan 13'ü Şanghay kentinde, 6'sı Şaanşi eyaletinde, 4'ü Guangdong'da, 4'ü Siçuan'da ve 2'si İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde görüldü.

Nüfusu 1,4 milyarı aşan ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı bildirilmedi, toplam vaka sayısı ise 86 bin 245'e yükseldi.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 187 kişi iyileşti.