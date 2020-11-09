Haber Giriş: Kaynak: AA
Yeni Delhi’de hava kirliliği tehlikeli seviyede
[Fotoğraf: AA]
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğinin yeniden tehlikeli seviyeye yükseldiği kaydedildi.
Hava kirliliğinin neden olduğu sis tüm kenti kapladı. Başkent bölgesinde hava kalitesi endeksi bazı bölgelerde 400'ün üzerine çıktı.
Çevre bölgelerde anız yakma vakaları artarken, kirli dumanların rüzgarlar aracılığıyla başkente taşınması hava kalitesini düşürdü.
Etiketler: Hava KirliliğiSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 10:26
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