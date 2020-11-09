Hava kirliliğinin neden olduğu sis tüm kenti kapladı. Başkent bölgesinde hava kalitesi endeksi bazı bölgelerde 400'ün üzerine çıktı.

Çevre bölgelerde anız yakma vakaları artarken, kirli dumanların rüzgarlar aracılığıyla başkente taşınması hava kalitesini düşürdü.

