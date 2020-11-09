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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 16 yaralı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Afganistan'ın Kandahar kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Emniyet yetkililerince yapılan açıklamaya göre, dün, Kandahar'a bağlı Maiwand ilçesinde yerel saatle 20.00 sularında bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi.
Saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.
Yaralılar Maiwand ve Kandahar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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