Sahada büyük kayıp veren Ermenistan, sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor.

Ermenistan ordusu bu kez Terter-Ağdam yolu üzerindeki Eskipara köyüne saldırı düzenledi.

Çok sayıda top mermisinin isabet ettiği köyde bazı evler kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ermenistan askerlerinin hedef aldığı evlerdeki siviller sığınaklara girerek canlarını kurtardı.