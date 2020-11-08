Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ermenistan sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor
Ermenistan ordusu Terter-Ağdam yolu üzerindeki Eskipara köyünü hedef aldı. TRT Haber ekibi, köyde yaşananları görüntüledi.
Sahada büyük kayıp veren Ermenistan, sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor.
Ermenistan ordusu bu kez Terter-Ağdam yolu üzerindeki Eskipara köyüne saldırı düzenledi.
Çok sayıda top mermisinin isabet ettiği köyde bazı evler kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ermenistan askerlerinin hedef aldığı evlerdeki siviller sığınaklara girerek canlarını kurtardı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 8 Kasım 2020 Pazar 18:07
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