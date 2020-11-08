Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında Şuşa'nın işgalden kurtarılma müjdesini vermesinin hemen sonrasında sokaklara akın etti.

[Fotoğraf: AA]

Başkent Bakü de Şuşa'nın kurtuluşu nedeniyle yapılan coşkulu kutlamalara sahne oldu.

[Fotoğraf: AA]

Binlerce Bakülü ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla çıktıkları sokaklarda sevinç gösterisinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Kutlamalara katılan vatandaşların çoğu sevinç gözyaşlarını tutamadı.

[Fotoğraf: AA]

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.