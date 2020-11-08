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Tahran için 2 haftalık karantina çağrısı
[Fotoğraf: AA]
İran Sağlık Konseyi Başkanı Muhammed Rıza Zafer, başkent Tahran'da iki hafta süreyle karantina uygulanması çağrısı yaptı.
İran devlet televizyonuna konuşan Zaferghandi, "COVID-19 salgınının zirve noktasındayız. Salgının azalması ve hastanelerin nefes alması için Tahran'da 2 hafta süreyle karantina uygulanması gerekmektedir." dedi.
Zaferghandi, başkentteki hastanelerin yoğun bakım servislerinde yer kalmaması nedeniyle COVID-19 hastalarının diğer şehirlerin hastanelerine yönlendirildiğini kaydetti.
Çin'den dünyaya yayılan COVID-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
Etiketler: İran KoronavirüsSon Güncelleme: 8 Kasım 2020 Pazar 14:43
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