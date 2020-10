Açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı. Azerbaycan Ordusu'nun cephenin Gubadlı yönündeki mevzilerine hava saldırısı düzenleme hazırlığındaki Ermeni Silahlı Kuvvetleri’ne ait 2 Su-25 savaş uçağının düşürüldüğü duyuruldu.

On October 29, at about 13:18 and 13:20, two Su-25 attack aircrafts of the Armenian armed forces that attempted to inflict airstrikes on the positions of the Azerbaijan Army in the Gubadli direction of the front were shot down by Azerbaijan Air Defense Units.