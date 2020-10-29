Ermenistan, çatışmanın ilk günü 27 Eylül'de Naftalan kentine bağlı Kaşaltı Karakoyunlu köyüne ağır toplarla saldırdı.

Top atışları sonucu 13 ve 14 yaşlarında 2 çocuk evin bahçesinde hayatını kaybetti.

Azerbaycan'ın yerleşim yerlerine 28 Eylül-16 Ekim arasında düzenlenen saldırılarda ise 4 çocuk hayatını kaybetti.

Ülkenin 2'nci büyük kenti ve 500 bine yakın bir nüfusa sahip Gence kentine 17 Ekim'de orta menzilli balistik füze ile yapılan saldırıda 2'si bebek 4 çocuk can verdi.

Bu saldırıda, 5 aylık Medine Şahnezarova, 10 aylık Narin Eskerova ve 15 yaşındaki Nigar Eskerova enkaz altında yaşamını yitirdi. Enkaz altından çıkarılıp kaldırıldığı hastanede tedavi gören 13 yaşındaki Rus vatandaşı Arthur Mayakov da 24 Ekim'de yaşam mücadelesini kaybetti.

Ermenistan, 27 Ekim'de, Berde kent merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Karayusuflu köyüne misket bombasıyla saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda bahçede 2 kız kardeşiyle oynayan 7 yaşındaki Aysu İskenderova, ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

Saldırının üzerinden 24 saat geçmeden misket bombasıyla bu sefer Berde kent merkezi, en işlek saatte vuruldu. Berde'ye dün düzenlenen saldırıda 70 yaralıdan 8'inin çocuk olduğu açıklandı.

Gence kentine 11 Ekim'de düzenlenen saldırıda 3 çocuk yetim ve öksüz kaldı.

Azerbaycan Başsavcılığının paylaştığı son verilere göre Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle şu ana kadar 90 sivil hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.