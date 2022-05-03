Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’e göre, göstericiler, Erivan-Sevan otoyolunu ve Erivan merkezdeki caddeleri trafiğe kapattı.

Polis, bugünkü gösterilerde 155’i Erivan’da, 8’i Geğarkunik’te ve 6’sı Ararat’ta olmak üzere toplam 169 kişiyi gözaltına aldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Dünkü gösterilerde de 189 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Azerbaycan’ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını isteyen muhalifler, 1 Mayıs'tan beri Erivan sokaklarında bir araya gelmeye başlamıştı.