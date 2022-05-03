Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermenistan’daki hükümet karşıtı gösterilerde 169 kişi daha gözaltına alındı
[Fotoğraf: Reuters]
Ermenistan'da 1 Mayıs'tan itibaren artan hükümet karşıtı gösterilerde bugün 169 kişi daha gözaltına alındı.
Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’e göre, göstericiler, Erivan-Sevan otoyolunu ve Erivan merkezdeki caddeleri trafiğe kapattı.
Polis, bugünkü gösterilerde 155’i Erivan’da, 8’i Geğarkunik’te ve 6’sı Ararat’ta olmak üzere toplam 169 kişiyi gözaltına aldı.
[Fotoğraf: Reuters]
Dünkü gösterilerde de 189 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.
Azerbaycan’ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını isteyen muhalifler, 1 Mayıs'tan beri Erivan sokaklarında bir araya gelmeye başlamıştı.
Etiketler: Ermenistan
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