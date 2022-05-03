Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da türbülansa giren uçakta 17 kişi yaralandı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Hindistan’da "Boeing 737" tipi uçağın iniş öncesi türbülansa girmesi sonucu 17 yolcu yaralandı.
BBC’nin haberine göre, olay 1 Mayıs'ta yaşandı.
SpiceJet Havayollarına ait "Boeing 737" tipi uçak, Mumbai'den Durgapur'a seyahat ediyordu.
Yolcu ve mürettebattan oluşan 200 kişinin bulunduğu uçak, iniş için alçalmaya başladığı sırada türbülansa girdi. 17 dakika süren türbülans nedeniyle uçakta büyük panik ve korku yaşandı.
Çoğunluğunu emniyet kemeri takılı olmayan yolcuların oluşturduğu 17 kişi yaralandı.
Oksijen maskeleri açılan uçakta, sarsıntının etkisiyle çöp kutuları da devrildi.
Etiketler: Hindistan
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