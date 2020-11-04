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Ermenistan'a ait savaş uçağı düşürüldü
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor. Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu."
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ Sorunu Son DakikaSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 16:47
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