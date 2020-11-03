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Ermenistan beyaz fosforlu top mermisiyle saldırdı
[Fotoğraf: AA]
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda yasaklı beyaz fosforlu top mermisi kullandı.
Azerbaycan'ın topraklarını geri almak için verdiği mücadele hız kesmeden devam ediyor. Sahada kararlılıkla ilerleyen Azerbaycan, Ermenistan'dan işgal altındaki topraklarını geri alıyor.
Ermenistan ise sivilleri hedef alıyor.
Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansından (ANAMA) yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunca, Terter ilinin Sehlebad köyüne uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış beyaz fosforlu top mermisi atıldığı bildirildi.
Düştüğü yerde patlamayan mermi, taşınması mümkün olmadığı için ANAMA uzmanlarınca patlatılarak etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Azerbaycan ErmenistanSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 23:52
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