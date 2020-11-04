Libya'nın güneybatısındaki Gadamis kentinde 5+5 askeri komite toplantıları düzenlendi.

Kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanması için atılacak somut adımlara ilişkin uzlaşma sağlandı.

Askeri güçlerin karargahlarına dönüşünü ve yabancı unsurların askeri temas hatlarından çekilmesini denetlemek üzere askeri bir alt komite oluşturuldu.

Ankara uzlaşmayı destekliyor

Güvenlik kaynakları, toplantıda alınan kararları değerlendirdi.

Konuya ilişkin açıklamada, "Bu yönde atılan her adım ve olumlu gelişme memnuniyetle karşılanmaktadır.” denildi.

Türkiye'nin Libya’da Milli Mutabakat Hükümeti’nin daveti üzerine bulunduğu hatırlatıldı.

Milli Mutabakat Hükümeti’nin talebi devam ettiği sürece Libya’da bulunmaya devam edileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Türkiye ile Libya’nın meşru hükümeti arasında imzalanan ve yürürlüğe giren mutabakatlara uygun olarak eğitim, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteği vermeye devam edeceğiz.” denildi.